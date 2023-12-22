Почти 11 тыс. нетрезвых водителей задержали в Петербурге за прошлый год

В отношении 716 водителей уже возбуждены уголовные дела.

Полиция Петербурга выявила около 11 тыс. водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Об этом сообщил начальник ГУ МВД РФ по городу и области Роман Плугин на заседании в ЗакСе.

Руководитель отметил, что сотрудники ГИБДД стали проводить больше проверок водителей на наличие признаков опьянения. В результате были выявлены почти 11 тыс. водителей, находившихся за рулем в пьяном виде или отказавшихся от медицинского освидетельствования. В отношении 716 водителей уже возбуждены уголовные дела.

В работе правоохранительных органов значительно помогла система видеофиксации нарушений ПДД на дорогах города. В настоящее время в Петербурге функционирует 934 комплекса этой системы, с помощью которых было выявлено 10 млн нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что глава МВД по Петербургу и Ленобласти выступил за запрет электросамокатов в центре города.

Фото: ГИБДД