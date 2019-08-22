Жителю Подпорожья необоснованно начислили 13 тыс. рублей за капитальный ремонт

В адрес Фонда направлено официальное представление с требованием устранить нарушения законодательства и аннулировать указанную задолженность.

Прокуратура города Подпорожье проверила обоснованность начисления взносов на капитальный ремонт жилья после жалобы жителя, обратившегося с претензиями по поводу неправомерных платежей. Информация предоставлена пресс-службой контролирующего органа.

Проверка показала, что Фонд капитального ремонта Ленинградской области ошибочно возложил на мужчину обязательства по оплате долгов за прошлые периоды в размере более 13 тысяч рублей за интервал с 2014 по 2020 год. Данные начисления отсутствовали в квитанциях предыдущего владельца жилого помещения.

Поскольку сроки исковой давности истекли, подобное поведение регионального оператора капитального ремонта может трактоваться как злоупотребление правами, направленное на затруднение совершения операций с объектами недвижимости, сообщает прокуратура.

В адрес Фонда направлено официальное представление с требованием устранить нарушения законодательства и аннулировать указанную задолженность. Рассмотрение дела продолжается под непосредственным контролем прокурорской инстанции.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, устроившего разбойное нападение на Варшавской.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области