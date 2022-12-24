Прокуратура утвердило обвинительное заключение в отношении мужчины, устроившего разбойное нападение на Варшавской

Убытки потерпевшего превысили 60 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района завершила утверждение обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя района. Ему предъявлены обвинения по статье 162 часть 2 Уголовного кодекса РФ, связанной с нападением с целью завладения имуществом, сопряжённым с опасным для жизни и здоровья насилием.

Расследование установило, что ночью с 13 на 14 июля 2025 года вблизи дома номер 43 на Варшавской улице произошла кража. Подозреваемый, увидев пешехода, набросился на него, свалил на землю и силой принуждал отдать личные вещи. Потерпевший лишился мобильного телефона и дорогих часов, кроме того, преступник при помощи угроз получил пару кроссовок.

Убытки потерпевшего превысили 60 тыс. рублей. Материалы дела переданы в Московский районный суд для принятия законного решения.

Фото: Piter.TV