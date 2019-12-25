Петербурженке вернут 133 тыс. рублей за медицинскую помощь, предоставленную по ОМС

Суд удовлетворил требования, обязав больницу вернуть деньги, потраченные на медицинское обслуживание, и дополнительно компенсировать моральный ущерб в сумме 10 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района получила жалобу от 61-летней местной жительницы, которая просила защитить её права посредством судебного разбирательства. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Женщина получила травму — перелом плечевой кости. 30 сентября 2024 года ей была предоставлена срочная медицинская помощь. Она проходила лечение в стационаре отделения травматологии до 14 октября 2024 года. Сумма, которую потребовалось оплатить за оказание медицинских услуг, составила 133 тыс. рублей.

Однако прокурорская проверка выявила неправомерность действий медицинского учреждения, которое незаконно взимало плату за помощь, предоставляемую в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Больница отказалась вернуть деньги пострадавшей пациентке.

Прокуратура Калининского района инициировала судебное разбирательство, подав иск против лечебного заведения с требованием возмещения расходов, понесённых женщиной, а также компенсации морального ущерба. Суд удовлетворил требования, обязав больницу вернуть 133 тыс. рублей, потраченных на медицинское обслуживание, и дополнительно компенсировать моральный ущерб в сумме 10 тыс. рублей.

