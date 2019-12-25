В квартире петербурженки с ребенком-инвалидом заменили батареи по требованию прокуратуры

Для защиты прав заявительницы прокурор района направил предписание руководству управляющей компании, требование которого было выполнено незамедлительно.

Прокуратурой Василеостровского района была проведена проверка по заявлению жительницы города, воспитывающей ребёнка-инвалида самостоятельно. Как информирует пресс-служба надзорного ведомства, выяснилось, что отопительное оборудование квартиры, расположенной на Васильевском острове, входит в состав общего имущества многоквартирного дома.

В ноябре 2025 года произошла авария: сломался радиатор, оставив женщину и её сына без отопления. Несмотря на обращения пострадавшей стороны в управляющую организацию, никаких мер принято не было.

Для защиты прав заявительницы прокурор района направил предписание руководству управляющей компании, требование которого было выполнено незамедлительно. Благодаря вмешательству надзорного органа, вся внутриквартирная система отопления была восстановлена и модернизирована путём установки двух дополнительных радиаторов для повышения комфорта проживания.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга