Благодаря прокуратуре аптеку в Приморском районе оборудовали кнопкой вызова для инвалидов

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о доступной среде для маломобильных граждан. В одной из аптек на Фермском шоссе нарушались права инвалидов: на входе не было вывески с графиком работы организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также кнопки вызова специалиста, рассказали 16 декабря в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора аптеки, его рассмотрели и удовлетворили. Нарушения уже устранены.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга