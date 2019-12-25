  1. Главная
Благодаря прокуратуре аптеку в Приморском районе оборудовали кнопкой вызова для инвалидов
Прокурор внес представление в адрес генерального директора аптеки, его рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о доступной среде для маломобильных граждан. В одной из аптек на Фермском шоссе нарушались права инвалидов: на входе не было вывески с графиком работы организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также кнопки вызова специалиста, рассказали 16 декабря в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора аптеки, его рассмотрели и удовлетворили. Нарушения уже устранены. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга из квартиры, где проживает пенсионер, выселили шумных соседей. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

