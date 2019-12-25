  1. Главная
Благодаря прокуратуре Петербурга из квартиры, где проживает пенсионер, выселили шумных соседей
Сегодня, 9:12
205
Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 81-летнего мужчины с инвалидностью. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионер проживает в четырехкомнатной "коммуналке" в переулке Бойцова. Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам, которые не участвовали в поддержании порядка и загрязняли кухню, ванную и коридор. Это нарушало жилищные права заявителя. Также соседи постоянно шумели и не реагировали на замечания. 

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями о запрете вселять посторонних в коммунальную квартиру и об их выселении. Требования удовлетворены. 

Фото: Piter.TV 

