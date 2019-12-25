Благодаря прокуратуре Петербурга из квартиры, где проживает пенсионер, выселили шумных соседей

Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 81-летнего мужчины с инвалидностью.

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионер проживает в четырехкомнатной "коммуналке" в переулке Бойцова. Собственник одной из комнат без согласия соседей сдавал ее посторонним лицам, которые не участвовали в поддержании порядка и загрязняли кухню, ванную и коридор. Это нарушало жилищные права заявителя. Также соседи постоянно шумели и не реагировали на замечания.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями о запрете вселять посторонних в коммунальную квартиру и об их выселении. Требования удовлетворены.

Фото: Piter.TV