В Буграх задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

В родной стране мужчину разыскивали за присвоение денежных средств фермеров, которые вверили ему свой крупный рогатый скот для кормления и выпаса.

17 января на строительном объекте в Буграх Всеволожского района был задержан 34-летний иностранец, находящийся в межгосударственном розыске за хищение средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В родной стране мужчину разыскивали за присвоение денежных средств фермеров, которые вверили ему свой крупный рогатый скот для кормления и выпаса. Злоумышленник перепродавал животных без предупреждения их собственников. Общий ущерб составил 1,2 млн российских рублей.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV