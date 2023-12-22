В Буграх задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

17 января на строительном объекте в Буграх Всеволожского района был задержан 34-летний иностранец, находящийся в межгосударственном розыске за хищение средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В родной стране мужчину разыскивали за присвоение денежных средств фермеров, которые вверили ему свой крупный рогатый скот для кормления и выпаса. Злоумышленник перепродавал животных без предупреждения их собственников. Общий ущерб составил 1,2 млн российских рублей.
Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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Фото: Piter.TV
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