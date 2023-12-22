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В Буграх задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца
Сегодня, 19:08
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В Буграх задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

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В родной стране мужчину разыскивали за присвоение денежных средств фермеров, которые вверили ему свой крупный рогатый скот для кормления и выпаса.

17 января на строительном объекте в Буграх Всеволожского района был задержан 34-летний иностранец, находящийся в межгосударственном розыске за хищение средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В родной стране мужчину разыскивали за присвоение денежных средств фермеров, которые вверили ему свой крупный рогатый скот для кормления и выпаса. Злоумышленник перепродавал животных без предупреждения их собственников. Общий ущерб составил 1,2 млн российских рублей. 

Задержанный  доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV

Теги: межгосударственный розыск, поселок бугры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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