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В Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов
Сегодня, 11:48
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В Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов

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Мужчина обещал своим землякам помощь в пересечении границы между Мексикой и США.

Петербургская полиция задержала уроженца Таджикистана в Ленобласти, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мужчина обещал своим соотечественникам в Турции помощь в пересечении границы между Мексикой и США. Однако, получив от них 41 тыс. долларов или 3,7 млн рублей по курсу на момент обмана, он скрылся с деньгами. 

Злоумышленника в возрасте 27 лет задержали в деревне Большие Томики. Мигрант доставлен в отдел для дальнейшей передачи инициаторам розыска. 

Ранее мы рассказывали о том, что "снятие порчи" обошлось пенсионерке из Колпино в 500 тыс. рублей. Мошенник попросил завернуть деньги за свои услуги в газету, прошептал что-то над листами, поводил руками и сбежал. Женщина развернула газету уже дома, а суммы там не было. 

Фото: Piter.TV 

Теги: межгосударственный розыск, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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