"Снятие порчи" обошлось пенсионерке из Колпино в 500 тыс. рублей

Записи с камер видеонаблюдения просмотрены, однако мошенник в кадр не попал.

В Колпино пенсионерка отдала "экстрасенсу" за якобы снятие порчи 500 тыс. рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Потерпевшей оказалась 77-летняя женщина, все произошло 10 апреля в парке на улице Веры Слуцкой. Злоумышленник попросил завернуть деньги за свои услуги в газету. Он прошептал что-то над листами, поводил руками и скрылся. Пенсионерка развернула газету дома, а суммы там не было. Записи с камер видеонаблюдения просмотрены, однако мошенник в кадр не попал.

Ранее мы рассказывали о том, что более 10 млн рублей отдал мошенникам 95-летний доктор наук с Комендантского проспекта. Неизвестные под предлогом декларирования денежных средств убедили пенсионера передать сумму курьеру.

Фото: Piter.TV