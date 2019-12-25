Более 10 млн рублей отдал мошенникам 95-летний доктор наук с Комендантского проспекта

Незнакомцы под предлогом декларирования денежных средств убедили пенсионера передать сумму курьеру.

Правоохранители Приморского района разыскивают мошенников, которые обманули 95-летнего доктора наук с Комендантского проспекта. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 апреля в полицию обратился пенсионер с информацией о том, что в марте ему на мобильный телефон звонили неизвестные. Незнакомцы под предлогом декларирования денежных средств убедили пожилого мужчину у своего дома передать курьеру 4 млн рублей, 19 тыс. долларов и 51,5 тыс. евро. Общая сумма материального ущерба – 10,3 млн рублей.

По данным АН "Оперативное прикрытие", потерпевший – ученый в области энергетических установок, основатель научной школы энергосбережения и экологической безопасности, преподаватель, доктор технических наук, профессор, контр-адмирал. Сейчас он преподает в двух петербургских вузах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге юноша отдал однокласснику более 18 млн рублей отца.

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