Петербургских полицейских подозревают в создании канала нелегальной миграции

Была установлена причастность к данной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга.

Сотрудники полиции пресекли канал нелегальной миграции на территории Петербурга и Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3000 иностранных граждан для создания видимости законности их пребывания на территории России.

По окончании патента на временное осуществление трудовой деятельности или окончания срока временного пребывания на территории РФ на иностранного гражданина оформлялись несуществующие протоколы об административных правонарушениях, что позволяло избегать правонарушителям депортации с территории Российской Федерации.

Была установлена причастность к данной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга. В четверг, 11 января, по местами жительства полицейских и в ряде МФЦ проводятся обыски.

Собранные материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Перед Новым годом полиция ликвидировала еще один канал нелегальной миграции в Петербурге. Было установлено, что к данному преступлению причастны трое граждан: 37-летний петербуржец и двое мигрантов из ближнего зарубежья, 20 и 29 лет. Старший иностранец пользовался авторитетом среди соотечественников, что позволяло ему подыскивать среди них желающих встать на миграционный учет в обход закона. Дополнительный приток клиентов давала реклама в Telegram-каналах.

Видео: МВД