Находившиеся в межгосударственном розыске иностранцы задержаны в Петербурге

Их доставили в отделы полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

За сутки сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали двоих иностранцев, которые находились в межгосударственном розыске за различные преступления. Об этом 14 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Первого из злоумышленников задержали около дома 16 по Новороссийской улице. Уроженец государства ближнего зарубежья в возрасте 29 лет 2 года обманным путем, под предлогом помощи в трудоустройстве в Европе, получил от своего знакомого 1,2 тыс. долларов и 5 млн в национальной валюте. Однако своих обещаний мужчина не сдержал и скрылся с денежными средствами.

Второго иностранца, находившегося в международном розыске, полицейские поймали около дома 28 по Моховой улице. В ноябре 2016 года 33-летний гражданин европейской страны, применив в отношении своего соотечественникам насилие, открыто похитил из кармана его куртки денежные средства в сумме, эквивалентной 6,2 тыс. российским рублям.

Всех задержанных доставили в отделы полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

Ранее на Piter.TV: на Московском шоссе задержан находившийся в розыске за мошенничество иностранец.

Фото: Piter.TV