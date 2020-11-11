На Московском шоссе задержан находившийся в розыске за мошенничество иностранец

39-летнего мужчину искали за мошенничество, совершенное в отношении контрагентов по строительному бизнесу.

Полицейские задержали иностранца, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В своей стране 39-летнего мужчину искали за мошенничество, совершенное в отношении контрагентов по строительному бизнесу, в сумме, эквивалентной 3,6 млн рублей. Злоумышленника поймали ночью 30 октября около дома 284 по Московскому шоссе.

Мошенника доставили в отдел полиции для дальнейшей его передачи инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что по иску прокурора в пользу петербурженки взыскали 980 тыс. рублей, которые похитил мошенник.

Фото: Piter.TV