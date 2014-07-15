По иску прокурора в пользу петербурженки взыскали 980 тыс. рублей, которые похитил мошенник

По информации банка, держателем карты является москвич.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 65-летней горожанки о судебной защите ее нарушенных прав. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что женщине позвонил неизвестный, который убедил ее о якобы необходимости перевести сбережения на безопасный счет. Так, потерпевшая отправила денежные средства, сумма была похищена злоумышленниками.

По информации банка, держателем карты является москвич. Молодой человек оформил ее по просьбе третьих лиц за вознаграждение. С целью восстановления законности прокуратура района направила в Лефортовский районный суд столицы исковое заявление о взыскании с него в пользу пенсионерки суммы неосновательного обогащения.

Так, исковые требования прокурора района удовлетворены, и с 21-летнего жителя Москвы взыскано 980 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Будапештской улице пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей.

Фото: Piter.TV