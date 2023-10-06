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На Будапештской улице пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей
Сегодня, 10:33
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На Будапештской улице пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Фрунзенского района расследуют мошенничество в отношении пенсионерки, которая осталась без 13 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 30 октября в полицию поступило заявление от 76-летней жительницы дома 5 по Будапештской улице с информацией о том, что она стала жертвой мошенников, поверив в легенду о переводе денег на "безопасный" счет. Пожилая женщина в течение нескольких дней передавала приезжавшим к ней курьерам не только свои накопления, но и коллекционные монеты и другие ценности. Общая сумма ущерба составила 13 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Ранее на Piter.TV: разыскиваются мошенники, обманувшие пожилую петербурженку на 15 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: будапештская улица, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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