На Будапештской улице пенсионерка передала мошенникам 13 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Фрунзенского района расследуют мошенничество в отношении пенсионерки, которая осталась без 13 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 30 октября в полицию поступило заявление от 76-летней жительницы дома 5 по Будапештской улице с информацией о том, что она стала жертвой мошенников, поверив в легенду о переводе денег на "безопасный" счет. Пожилая женщина в течение нескольких дней передавала приезжавшим к ней курьерам не только свои накопления, но и коллекционные монеты и другие ценности. Общая сумма ущерба составила 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: разыскиваются мошенники, обманувшие пожилую петербурженку на 15 млн рублей.

Фото: Piter.TV