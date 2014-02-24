Разыскиваются мошенники, обманувшие пожилую петербурженку на 15 млн рублей

Пенсионерка перевела неизвестным 4,5 млн рублей, а после – отдала курьеру еще 10,5 млн рублей.

Полицейские разыскивают злоумышленников, обманувших пенсионерку в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 октября в полицию обратилась 73-летняя женщина с заявлением о том, что с 4 по 17 октября ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом "обеспечения сохранности денежных средств" убедили перевести их на указанные счета, а также передать по месту жительства.

Так, в период с 8 по 17 октября пожилая горожанка сначала перевела мошенникам около 4,5 млн рублей, а после у дома 3 по улице Аэродромной отдала курьеру порядка 10,5 млн рублей. Материальный ущерб составил почти 15 млн рублей.

Правоохранителями приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее мы рассказывали о том, что число мошенничеств в Петербурге увеличилось на 15%.

Фото: Piter.TV