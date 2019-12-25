Экологи напомнили петербуржцам, почему нельзя подбирать слетков на улице

Если птенец оказался на дороге и ему грозит опасность, можно осторожно направить его к безопасной зоне – например, к газону, кустам или цветнику.

В Петербурге начался период слетков, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

Слетки – это молодые птицы, которые недавно покинули гнездо и пока не могут летать хорошо. Они сами оставили гнездо и в течение двух-трех недель взрослые птицы будут их защищать. Поэтому слетки не нуждаются в помощи человека.

Эксперты предупреждают, что нельзя трогать или забирать таких птенцов домой, потому что действия людей могут серьезно повредить птиц и привести к их гибели. Если птенец оказался на дороге и ему грозит опасность, можно осторожно направить его к безопасной зоне – например, к газону, кустам или цветнику.

Ранее мы сообщили о том, что в кустах у реки Оредеж замечены зимородки.

Фото: Telegram / ПриродоВеды