В кустах у реки Оредеж замечены зимородки

Окраска этой птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок — житель северных широт.

Биолог Павел Глазков встретил зимородков в кустах у реки Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Окраска этой птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок — житель северных широт. Размером он чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом. Глазков также добавил, что в самом названии птицы таится загадка. Многие считают, что она выводит птенцов зимой, однако это не совсем так: зимородки, как и большинство других птиц, выводят птенцов весной и летом, но не в гнёздах и дуплах, а в норах.

Питаются зимородки мелкой рыбой, реже водными беспозвоночными (например, пресноводными креветками), иногда водными насекомыми и лягушатами.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков