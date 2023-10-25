Во Всеволожском районе в видеоловушку попался отъевшийся медведь

В мае у бурых медведей нашего региона начинается гон – время брачных отношений.

В видеоловушку автора блога "Каждой твари по паре" Павла Глазкова во Всеволожском районе попался бурый медведь.

Это взрослый самец, на вид ему не меньше семи лет. Удивительно, как хорошо он успел восстановиться после зимнего сна! Примерно два месяца назад он вылез из берлоги, и сейчас его основной корм – это трава и побеги. Павел Глазков, биолог

Хотя медведь и является одним из самых крупных наземных хищников, ¾ его рациона составляют растения.

В мае у бурых медведей нашего региона начинается гон – время брачных отношений. Во время гона самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, делают "закусы", т.е. надламывают зубами ветки. Именно по запаху тропы самка и принимает решение: достоин ли этот жених стать отцом её будущих медвежат, отметил биолог.

У гадюк в Ленобласти также наступает брачный период.

Видео: Telegram/ Каждой твари по паре