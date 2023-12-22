У гадюк в Ленобласти наступает брачный период

Гадюки обычно рожают в конце лета, и число новорожденных может достигать 20–ти.

Брачный сезон у гадюк, обитающих в лесах Ленинградской области, официально открыт. Как сообщил биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", в этот период змеи собираются на открытых солнечных местах для размножения.

Глазков подчеркнул, что инициатива в брачных играх принадлежит самке гадюки. Она оставляет на своем участке след из брачных феромонов, затем выбирается на хорошо освещенный солнцем участок и ожидает появления самцов. Не все гадюки достигают брачного возраста – половозрелыми они становятся только в возрасте 4-5 лет. После спаривания с несколькими самцами, самка способна рожать потомство в течение последующих пяти лет без их участия. Гадюки обычно рожают в конце лета, и число новорожденных может достигать 20–ти.

Для гадюк характерно яйцеживорождение – самка не откладывает яйца, а вынашивает их внутри себя. При рождении оболочка яйца разрушается, и появляется готовый к самостоятельной жизни гадючонок, способный шипеть и кусаться.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах под Петербургом активизировались комары.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков