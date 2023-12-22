В лесах под Петербургом активизировались комары

В лесах Ленобласти после потепления активизировались комары. Об этом в своем tg-канале сообщил биолог Павел Глазков.
Специалист отметил, что скорость развития комаров зависит от температуры воды, поскольку именно в ней у этих кровососов и происходит весь цикл развития: от яйца до взрослой особи. Комаров всегда больше у озер, речек, ручьев, болот или влажных территорий. Также на зимовке насекомых благоприятно сказалась снежная зима.
В Петербурге и Ленобласти обитают около 40 видов кровососущих комаров. Во всей стране водятся свыше 100 разновидностей этих насекомых, а в мире – примерно 2 тысячи.
Ранее мы рассказывали о том, что к 557 петербуржцам присосались клещи за неделю.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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