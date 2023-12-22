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В лесах под Петербургом активизировались комары
Сегодня, 16:14
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В лесах под Петербургом активизировались комары

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В Петербурге и Ленобласти обитают около 40 видов кровососущих комаров.

В лесах Ленобласти после потепления активизировались комары. Об этом в своем tg-канале сообщил биолог Павел Глазков.

Специалист отметил, что скорость развития комаров зависит от температуры воды, поскольку именно в ней у этих кровососов и происходит весь цикл развития: от яйца до взрослой особи. Комаров всегда больше у озер, речек, ручьев, болот или влажных территорий. Также на зимовке насекомых благоприятно сказалась снежная зима.

В Петербурге и Ленобласти обитают около 40 видов кровососущих комаров. Во всей стране водятся свыше 100 разновидностей этих насекомых, а в мире – примерно 2 тысячи. 

Ранее мы рассказывали о том, что к 557 петербуржцам присосались клещи за неделю. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков

Теги: комары в петербурге, леса ленобласти, павел глазков
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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