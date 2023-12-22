К 557 петербуржцам присосались клещи за неделю

В течение этого периода против клещевого энцефалита привились 5 тыс. 854 человека, включая 1 тыс. 51 ребенка.

К 557 жителям Петербурга присосались клещи в период с 9 по 15 мая. Из них 123 случая присасывания клещей зафиксированы у детей до 17 лет. В черте города было зарегистрировано 64 случая присасывания клещей, также было выявлено четыре случая заболевания клещевым боррелиозом.

В течение этого периода против клещевого энцефалита привились 5 тыс. 854 человека, включая 1 тыс. 51 ребенка.

Специалисты рекомендуют при нахождении на природе регулярно осматривать себя и спутников на наличие клещей, а также использовать специальные акарицидные и репеллентные средства. Владельцам собак советуют осматривать своих питомцев после каждой прогулки.

Ранее петербуржцам рассказали, как не заразиться столбняком.

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