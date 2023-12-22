Петербуржцам рассказали, как не заразиться столбняком

В ведомстве подчеркнули, что люди всех возрастов восприимчивы к столбнячной инфекции. Единственным эффективным способом профилактики является специфическая профилактика.

Перед началом дачного сезона важно помнить, что попадание почвы в рану может вызвать столбняк, тяжелую инфекционную болезнь, вызываемую токсином микроорганизма Clostridium tetani. Эта болезнь характеризуется мышечным напряжением и судорогами и может привести к смерти. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве подчеркнули, что люди всех возрастов восприимчивы к столбнячной инфекции. Единственным эффективным способом профилактики является специфическая профилактика. Неспецифическая профилактика заключается в правильной обработке ран и их своевременном лечении.

Согласно национальному календарю профилактических прививок, в плановом порядке прививаются и несовершеннолетние, и взрослые. Экстренная профилактика столбняка также возможна, но решение об этом принимает только медик при определенных условиях, таких как травмы с ранами, ожоги и обморожения второй и третьей степени, укусы животных и проникающие повреждения кишечника.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2024 года клещи покусали 677 петербуржцев.

Фото: Piter.TV