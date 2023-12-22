С начала 2024 года клещи покусали 677 петербуржцев

Помимо этого, отмечается, что за четыре месяца 25 горожан заболели клещевым боррелиозом.

С начала текущего года в медицинские учреждения Петербурга после укуса клещей обратились 677 человек, в том числе – 137 детей. В черте города зарегистрировано 104 случая присасывания этого насекомого. Чаще остальных ко врачам приходили жители и гости Курортного, Красносельского, Пушкинского, Колпинского и Красногвардейского районов, рассказали 2 мая в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Помимо этого, отмечается, что за четыре месяца 25 горожан заболели клещевым боррелиозом, в число входят четыре ребенка. Прививки против энцефалита поставили 29,4 тыс. человек, включая 8,9 тыс. детей.

Ранее стало известно, как можно защититься от укуса клещей.

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