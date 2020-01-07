В Петербурге мужчина "заминировал" магазин после того, как ему продали имитацию красной икры

Он признал вину.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего горожанина, которому вменяют ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие утверждает, что ночью 28 декабря прошлого года нетрезвый фигурант, находясь в своей квартире в доме 5к1 по улице Костюшко, позвонил в службу "112" и заявил о минировании продуктового магазина. Полицейские проверили помещение, однако предметов, представлявших угрозу безопасности, не обнаружили.

Мужчина вину признал. Таким образом обвиняемый решил отомстить за то, что ему продали за 7 тыс. рублей под видом натуральной красной икры имитацию.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV