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Петербуржец "заминировал" здание на проспекте Маршала Жукова
Сегодня, 9:26
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Петербуржец "заминировал" здание на проспекте Маршала Жукова

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Полицейские Кировского района установили причастность петербуржца к ложной информации об угрозе административному зданию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Утром 29 октября в полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе зданию на проспекте Маршала Жукова. Место происшествия незамедлительно осмотрели правоохранители и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, которые опасны для жизни и здоровья горожан, обнаружено не было.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 35-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что судимый петербуржец "заминировал" административные здания в нескольких районах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, проспект маршала жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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