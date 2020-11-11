Петербуржец "заминировал" здание на проспекте Маршала Жукова

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Полицейские Кировского района установили причастность петербуржца к ложной информации об угрозе административному зданию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Утром 29 октября в полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе зданию на проспекте Маршала Жукова. Место происшествия незамедлительно осмотрели правоохранители и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, которые опасны для жизни и здоровья горожан, обнаружено не было.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 35-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что судимый петербуржец "заминировал" административные здания в нескольких районах.

Фото: Piter.TV