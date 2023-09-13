Ранее судимый петербуржец "заминировал" административные здания в нескольких районах

Теперь ему грозит срок до пяти лет.

Неизвестный мужчина позвонил в полицию, сообщив о якобы существующей угрозе административным зданиям в нескольких районах Петербурга. Экстренные службы и правоохранители оперативно приехали на заявленные места происшествий.

При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Личность злоумышленника, который сообщил ложные сведения, была установлена. Им оказался 38-летний неработающий житель Петербурга, проживающий на улице Генерала Симоняка.

На криминальном счету фигуранта уже имеется несколько судимостей. Полицейским следствием также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что сотруднику РЖД, который продавал данные о движении поездов, избрали меру пресечения.

Фото: Piter.TV