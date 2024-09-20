Сотруднику РЖД, который продавал данные о движении поездов, избрали меру пресечения

Он занимал должность зама начальника ИВЦ РЖД.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 272 УК РФ была избрана мера пресечения заместителю начальника петербургского информационно-вычислительного центра ОАО "РЖД", который в составе преступного сговора продавал данные о движениях ж/д грузов третьим лицам, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Накануне, 19-го сентября, при проведении следственных действий и розыска члены преступной группы, торговавшей информацией, были задержаны. Троим из них уже предъявлено обвинение, в отношении последнего по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд также ждет доставления еще одного обвиняемого, которому в свою очередь тоже будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следствие продолжает проводить действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Ранее мы писали о 12-ти задержанных в рамках расследования данного дела.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу