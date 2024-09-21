Житель Васильевского острова задержан за обстрел кафе на бульваре Александра Грина

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Василеостровского района задержала 52-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе по кафе на бульваре Александра Грина. Инцидент произошел сегодня ночью у дома 3.

По данным правоохранительных органов, мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрел в сторону заведения общественного питания, повредив стекло и холодильник. В результате инцидента никто не пострадал.

Личность стрелка была оперативно установлена. При содействии СОБР Росгвардии подозреваемый был задержан в одной из квартир дома 6 на Вилькицком бульваре. В настоящее время в его квартире проводится обыск.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ближайшее время задержанный будет доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий и решения вопроса об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV