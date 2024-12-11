Во время полета он грубо нарушал общественный порядок, а также не реагировал на замечания бортпроводников.

На пассажира рейса Нижнекамск-Москва завели уголовное дело за сообщение о взрыве. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, один из пассажиров рейса сообщил экипажу об угрозе взрыва, в связи с чем был вызван наряд транспортной полиции. При обследовании самолета взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Отмечается, что пассажира, сделавшего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, доставили в дежурную часть транспортной полиции для дальнейшего разбирательства. Во время полета он грубо нарушал общественный порядок, а также не реагировал на замечания бортпроводников. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве через маркетплейс.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА