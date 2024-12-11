В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве через маркетплейс

Ирина Волк указала на криминальную схему, которую придумали аферисты.

Российские правоохранительные органы по Московской области задержали подозреваемых в мошеннической схеме. Известно, что супружеская пара занималась преступной схемой на протяжении пяти месяцев. Так как за оставленный комментарий к покупке онлайн-ритейлер начислял бонусы, которыми в дальнейшем можно было оплатить часть товара, злоумышленники делали заказ, с помощью специального программного обеспечения оставляли отзыв, а затем отменяли покупку. Таким образом аферисты смогли через различные аккаунты разместить порядка одного миллиона комментариев.

Известный маркетплейс придумал интересный маркетинговый ход для привлечения клиентов. Однако нашлись предприимчивые граждане, которые решили на этом заработать. пресс-служба МВД РФ

В целях конвертации бонусных баллов в реальные денежные средства мошенники зарегистрировали фиктивный интернет-магазин. С его помощью подозреваемые продавали товары сами себе по завышенной в несколько раз цене. Для оплаты пара использовала незаконно полученные баллы. Маркетплейс компенсировал продавцу такую оплату переводом денежных средств на сумму, эквивалентную списанным со счета покупателя бонусам. Общий ущерб онлайн-ритейлеру превысил 18 миллионов рублей. В настоящее время полиция задержала фигурантов расследования. У пары изъяты мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, автомобиль премиум-класса, а также восемь миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Аферисты находятся под стражей.

В Челябинской области задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации.

Фото и видео: МВД Медиа