В Челябинской области задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации

Злоумышленник работа в интересах страны из Центральной Азии.

Российские силовые структуры задержали гражданина страны, который подозревается в попытке осуществления контрабанды радиационного источника, применяемого для проверки работоспособности военного оборудования. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники прес-сслужбы регионального управления ФСБ РФ по Челябинской области. Ведется расследование по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ. Речь идет о незаконной деятельности, организованной по предварительному сговору. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что фигурант уголовного дела действовал в интересах одного из иностранных государств, расположенного в Центральной Азии. Разрешительные документы на вывоз источника из России у мужчины отсутствовали.

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности. пресс-служба УФСБ РФ по региону

ФСБ показала кадры задержания подпольных оружейников.

Фото и видео: УФСБ России по Челябинской области