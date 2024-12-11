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ФСБ показала кадры задержания подпольных оружейников

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Силовики провели оперативные мероприятия в 40 регионах страны.

Российские силовые структуры показали в социальных сетях кадры задержания подпольных оружейников. По информации от представителей спецслужб, из незаконного оборота удалось изъять 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного изготовления. В ФСБ РФ добавили, что оперативники пресекли криминальную деятельность 109 местных жителей из 40 регионов страны. Дополнительно прекращена незаконная деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и созданию снарядов.

В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: подпольные оружейники, регионы, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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