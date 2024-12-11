В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки

Татьяна Петрова раскрыла подробности миграционного рейда в регионе.

Российские правоохранительные органы при проведении рейда на территории города Ногинска в Московской области выявила 20 нелегалов из Латинской Америки. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова. Она пояснила, что силовики проверили цех по производству конфет.

Выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность в РФ, 20 из них нелегально находились. Правонарушители судом привлечены к административной ответственности по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ. Татьяна Петрова, пресс-секретарь МВД по региону

В полиции добавили, что на каждого мигранта наложен административный штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Татьяна Петрова добавила, что ведется расследование по статье 18.15 КоАП РФ в отношении местного работодателя. Его подозревают в незаконном привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.

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Фото и видео: МВД Медиа