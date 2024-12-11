МВД опубликовала видео задержания подозреваемых в поджогах поездов в Подмосковье

За поджоги двух поездов на территории Московской области транспортной полицией и сотрудниками УФСБ задержаны два молодых человека. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по региону. Известно, что юноши действовали по заданию от неустановленного куратора. С ни исполнители преступлений общались посредством мессенджера. Злоумышленники, которым по 20 и 23 года, разбили стекло кабины машиниста на одном из локомотивов и при помощи спичек и горюче-смазочных материалов попытались её поджечь.

Электровоз так и не загорелся, подельники решились на вторую попытку, но уже другого поезда и в другом месте. Аналогичным способом они подожгли кабину, в результате чего та выгорела практически полностью. пресс-служба МВД РФ

За выполнение задания фигурантам расследования пообещали выплатить более 150 тысяч рублей, однако никаких денежных средств подельники не получили. В их отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Сейчас фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа