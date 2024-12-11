  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене

0 0

Ведется расследование за финансирование ВСУ.

Житель населенного пункта Енакиево в Донецкой Народной Республике задержан по уголовному делу о государственной измене (статье 275 УК РФ).Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В надзорном ведомстве добавили, что на протяжении некоторого времени злоумышленник неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которыми пользуются в целях финансирования Вооруженных сил Украины.

ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку.

Фото и видео: УФСБ ДНР

Теги: госизмена, днр, новые регионы, финансирование всу, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии