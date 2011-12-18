ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку

Отмечается, что мужчина действовал по указанию куратора за денежное вознаграждение.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, работавшего на украинскую разведку. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ.

По данным силового ведомства, задержанного обвиняют в передаче фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье. Отмечается, что мужчина действовал по указанию куратора за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчину заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера.

Видео: ЦОС ФСБ России