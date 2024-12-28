ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера

Подозреваемый рассказал заданиях от куратора.

Российскими силовыми структурами предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами террористические акты против высокопоставленного сотрудника министерства по обороне нашей страны, а также блогера, освещающего ход проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ.

В надзорном ведомстве добавили, что оперативники задержали россиянина, который через иностранный мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником ГУР киевского режима. Иностранец представился под именем Андрей. Установлено, что по команде куратора злоумышленник изъял из тайника, расположенного на территории Московской области, самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба находилась в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков. Опасная находка была закамуфлирована под переносную музыкальную колонку.

Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности. ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемый провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов своих посягательств для осуществления в дальнейшем там дистанционного подрыва.

В ЛНР задержали боевика из украинского нацбатальона.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России