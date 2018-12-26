Следователи и силовики в новом регионе России поймали экстремиста из Украины.

Российские силовые структуры задержали на территории Луганской Народной Республики мужчину, который в период с октября 2022 года участвовал в боях в составе украинского национального неонацистского батальона "Правый сектор", который является экстремистской и террористической организацией, запрещенной на территории РФ. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделали сотрудники местного Следственного комитета по ЛНР.

Подозреваемый, вступив в ряды украинской организации, <…> с октября 2022 года участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в ДНР, а затем на территории ЛНР. пресс-служба СК РФ по новому региону страны

В надзорном ведомстве отметили, что боевика из киевского режима удалось выявить при взаимодействии со специалистами ФСБ РФ по Центральному военному округу В настоящее время фигурант расследования дал признательные показания. Правоохранители продолжают сбор и фиксацию доказательств преступлений.

Луганские автоинспекторы изъяли у пытавшегося скрыться водителя мопеда автомат с патронами.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, СУ СК России по ЛНР