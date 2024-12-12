Луганские автоинспекторы изъяли у пытавшегося скрыться водителя мопеда автомат с патронами

Водитель мопеда Alpha стал фигурантом уголовного дела.

Автомобильные инспекторы изъяли у пытавшегося скрыться водителя мопеда автомат с патронами. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали российские правоохранительные органы по Луганской народной республике. Известно, что во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Стаханове инспекторы ДПС в составе экипажа из лейтенанта полиции Игоря Запольского и сержанта Александра Годунова попытались остановить для проверки документов у водителя мопед Alpha.

Однако управлявший мопедом молодой человек проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение, предприняв попытку скрыться во дворах. пресс-служба МВД РФ по ЛНР

Позже в ходе пешей погони им удалось остановить нарушителя. За рулем транспортного средства находился мужчина. С собой у нарушителя находился АКС-74 калибра 5,45 миллиметра. Оружие было заполнено снарядами. Также еще 46 патронов россыпью к автомату инспекторы ДПС нашли в куртке подозреваемого. Злоумышленник объяснил, что оружие и боеприпасы хранил в личных целях. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

В Ярославской области задержали подозреваемого в серии краж икон.

Фото и видео: МВД Медиа