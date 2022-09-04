В ходе обыска по месту жительства мужчины изъяты более 20 икон.

В Ярославской области задержали подозреваемого в серии краж икон. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник взломал оконную раму деревенского дома, из которого похитил икону и скрылся. Он был задержан сотрудниками региональной Госавтоинспекции. В ходе обыска по месту жительства мужчины изъяты еще более 20 икон. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА