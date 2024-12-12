Злоумышленники взяли с полок несколько товаров, после чего скрылись.

В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении на торговый объект. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Декабристов. Двое неизвестных вошли в помещение супермаркета. Один из них направил на работницу магазина предмет, схожий с огнестрельным оружием. Злоумышленники взяли с полок несколько товаров, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве выявили кол-центры, обманывавшие граждан более 20 стран.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА