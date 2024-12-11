В Москве выявили кол-центры, обманывавшие граждан более 20 стран

ФСБ и МВД раскрыли ОПГ, которая финансировала ВСУ.

Российские силовые органы совместно с правоохранительными органами выявила в Москве три нелегальных колл-центра, обманывавших десятки тысяч граждан из свыше чем 20 стран Европы и Азии. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники Центра общественных связей. Известно, что девять подозреваемых арестованы в столице из-за хищений у сербских граждан. Украденные денежные средства далее направлялись на финансирование Вооруженных сил Украины.

Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, контролировавшей функционирование на территории Москвы трех офисов колл-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что телефонные аферисты занимались хищением денежных средств под видом инвестиционной деятельности. Потерпевшими лицами от их противоправной деятельности стали несколько десятков тысяч граждан из Великобритании, Болгарии, ФРГ, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и прочих. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Оперативникам и силовикам удалось задержать руководителей ОПГ и ряд их сотрудников. По местам проживания злоумышленников, а также в офисах проведены обыски. Полиция изъяла компьютерную технику, средства коммуникации.

ФСБ показала карды задержания готовившего подрыв ж/д путей в Нижнем Новгороде.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, МВД Медиа