ФСБ показала карды задержания готовившего подрыв ж/д путей в Нижнем Новгороде

Подозреваемый дал признательные показания.

Российские силовики задержали на территории Нижнего Новгорода россиянина, имеющего также немецкое гражданство и готовившего подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от украинских спецслужб. Соответствующее заявление сделали через социальные сети представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что согласно показаниям допрашиваемого, в ноябре 2024 года он за обещанное иностранным куратором денежное вознаграждение осуществлял подготовку диверсии. В момент поимки подозреваемого при себе у мужчины находилось самодельное взрывной устройство. Фигурант расследования объяснил, что в 2023 году он приехал в Россию для того, чтобы поменять паспорт.

Установлено, что при помощи Интернета злоумышленник познакомился с мужчиной по имени Артем, который являлся сотрудником спецслужб киевского режима. Украинец давал задания, а задержанный их выполнял. В частности, мужчина обязался поджечь электрощиток, а также нарисовать граффити.

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Исполнительно должен был купить камеру с роутером,затем установить устройство ее в нескольких метрах от железной дороги для того, чтобы его куратор видел, как едут поезда. Далее мужчина из схрона достал взрывное устройство с двумя пультами и детонатором для подрыва объекта. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. В его отношении ведется уголовное дело по статье 281 УК РФ.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ