В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах нацистами в Донбассе

Силовики проанализировали архивные материалы.

Специальные службы по Донецкой Народной Республике рассекретили документы о массовых убийствах, в которых ответственны нацисты на территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны. В региональном управлении ФСБ РФ уточнили, что в текстах содержится информация о том, как фашисты расправлялись с мирным населением в период с 1941 по 1943 года. Согласно имеющимся сведениям, немецкие войска с первых дней оккупации данных земель создавали карательные органы. Последние занимались истреблением коммунистов, советских активистов, партизан и гражданского населения. В силовом ведомстве заметили, что активными участниками карательной деятельности были Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич. Последний лично принимал участие в ликвидации мирного населения Донбасса.

Динкель возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, отдавал приказы Пономареву и другим подчиненным об арестах и расстрелах советских граждан. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Напомним, что в рамках проекта "Без срока давности" УФСБ ведется работа по анализу архивных документов, содержащих свидетельства тех злодеяний, коорые совершались против мирного населения Донбасса во времена Второй мировой войны.

ФСБ накрыла международную сеть мошеннических кол-центров.

Фото и видео: ФСБ по ДНР РФ