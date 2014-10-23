ФСБ накрыла международную сеть мошеннических кол-центров

Сообщается, что от преступной деятельности кол-центров пострадали около 100 тысяч человек из 50 стран.

Сотрудники ФСБ России накрыли международную сеть мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

Отмечается, что кол-центры действовали в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили и входили в состав международного организованного преступного сообщества. Его участники занимались под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.

По данным ФСБ, от преступной деятельности кол-центров пострадали около 100 тысяч человек из 50 стран. Доходы международной сети достигали миллиона долларов в день.

Ранее ФСБ показала задержание членов картеля "Кали", которые везли 570 кг кокаина.

Видео: ЦОС ФСБ России