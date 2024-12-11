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За ложное минирование военкоматов петербурженка получила 2 года колонии
Сегодня, 11:55
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За ложное минирование военкоматов петербурженка получила 2 года колонии

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Вину подсудимая не признала.

Красносельский районный суд признал виновной петербурженку по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Об этом 4 февраля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

В январе прошлого года женщина из своей комнаты в коммунальной квартире на улице Доблести позвонила в "112" и заявила о "минировании" военных комиссариатов Красносельского и Московского районов, а также отдела полиции. Она была задержана в феврале. 

Вину подсудимая не признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский районный суд, ложное минирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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