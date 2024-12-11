За ложное минирование военкоматов петербурженка получила 2 года колонии

Вину подсудимая не признала.

Красносельский районный суд признал виновной петербурженку по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Об этом 4 февраля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В январе прошлого года женщина из своей комнаты в коммунальной квартире на улице Доблести позвонила в "112" и заявила о "минировании" военных комиссариатов Красносельского и Московского районов, а также отдела полиции. Она была задержана в феврале.

Вину подсудимая не признала. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV