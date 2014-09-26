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В Петербурге заведующая детским садом получила "условку" за взятку холодильником
Сегодня, 16:51
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В Петербурге заведующая детским садом получила "условку" за взятку холодильником

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Холодильник женщина отдала своей дочери.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом, которой вменяют ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 13 декабря. 

Отмечается, что в марте прошлого года женщина получила холодильник от предпринимателя в качестве взятки и решила отдать технику своей дочери. Холодильник и доставка обошлись в почти 48 тыс. рублей. За это заведующая пообещала ИП "Моисеев Я. В." заключить контракт на поставку бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов для творчества на общую сумму 522,6 тыс. рублей. 

Фигурантка признала вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Также она должна заплатить штраф 239,9 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что начальника петербургской таможни приговорили к 4 годам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский районный суд, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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