В Петербурге заведующая детским садом получила "условку" за взятку холодильником

Холодильник женщина отдала своей дочери.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом, которой вменяют ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 13 декабря.

Отмечается, что в марте прошлого года женщина получила холодильник от предпринимателя в качестве взятки и решила отдать технику своей дочери. Холодильник и доставка обошлись в почти 48 тыс. рублей. За это заведующая пообещала ИП "Моисеев Я. В." заключить контракт на поставку бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов для творчества на общую сумму 522,6 тыс. рублей.

Фигурантка признала вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Также она должна заплатить штраф 239,9 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV