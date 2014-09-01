Житель Петербурга при оформлении загранпаспорта узнал, что "умер" в 2018 году

Суд обязал уполномоченные органы исключить из записи акта о смерти сведения о мужчине, заменив все на "Неизвестный".

Когда в прошлом году петербуржец пришел оформлять заграничный паспорт, ему сказали, что якобы он умер в 2018 году. По легенде местного жителя не стало в больнице Ленобласти от отравления неизвестным ядом, предположительно, метадоном. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Отмечается, что мужчина родился в Ленинграде около 40 лет назад, в 2023 году зарегистрировался как ИП. После информации о "смерти" в возбуждении уголовного дела отказали. Так горожанин оказался в Выборгском районном суде Петербурга с иском об установлении факта нахождения в живых и внесении изменений в запись акта о смерти.

В реальности умерший тезка петербуржца использовал паспорт на его имя, утраченный последним в 2014 году, о чем заявили в установленном законом порядке. При опознании трупа к нему приложили паспорт, который числился утраченным.

Суд обязал уполномоченные органы исключить из записи акта о смерти сведения о мужчине, заменив все на "Неизвестный". Кроме того, в следствие направили частное определение.

Фото: Piter.TV